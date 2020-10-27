В России введен всеобщий масочный режим и рекомендовано запретить работу общепита ночью

Роспотребнадзор обязал всех россиян носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Также рекомендовано запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00. Постановление Роспотребнадзора о введении общероссийских ограничений вступает в силу завтра, 28 октября.

«Лицам, находящимся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах»,— говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Местами массового пребывания считаются пространства, где может одновременно находиться более 50 человек.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, новые ограничительные меры вводятся из-за продолжающегося распространения коронавируса, а также сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Постановление также обязывает власти регионов рекомендовать:

усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания;

принять меры санитарно-эпидемиологического характера для защиты граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями;

своевременно принимать противоэпидемические меры для стабилизации обстановки с распространением COVID-19;

проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

Контроль за соблюдение масочного режима возлагается на высших должностных лиц субъектов, за остальными пунктами постановления — на руководителей региональных управлений Роспотребнадзора.

Накануне в России был установлен новый рекорд суточных заражений коронавирусом — 17 347 случаев. Сегодня зафиксировано рекордное число умерших от коронавируса.

Источник: www.kommersant.ru.