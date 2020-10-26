XIII Чебоксарский международный кинофестиваль готов выйти в онлайн

Об этом сегодня на еженедельном совещании в Доме Правительства заявила и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

«Мы готовы к любому развитию событий: как к обычному проведению кинофестиваля, так и в случае введения дополнительных ограничений – к проведению кинофестиваля в онлайн режиме», — сказала она.

XIII Чебоксарский международный кинофестиваль будет проходить с 30 октября по 5 ноября. В его рамках пройдут конкурс игровых фильмов и конкурс этнического и регионального кино. Программным директором, художественным руководителем кинофестиваля стал академик Российской академии киноискусств, историк кино, член Российского оскаровского комитета Сергей Лаврентьев.

На суд кинозрителей и жюри будут представлены свыше 30 картин из России, Беларуси, Кыргызстана, Южной Кореи. 5 кинолент – работы чувашских режиссеров.

В программе кинофестиваля также предусмотрены мастер-классы, творческие встречи с известными деятелями российского кино.

Фильмы будут показывать на 21 площадке Чебоксар и районов Чувашии. Церемонии открытия и награждения победителей кинофестиваля пройдут в Театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля.

Вход бесплатный, но количество зрителей ограничено в связи с эпидемиологическими правилами, отмечают организаторы.

«Если будут введены какие-либо ограничения в случае ухудшения эпидситуации в республике, открытие и закрытие кинофестиваля состоится в онлайн режиме, — подчеркнула и.о. министра культуры Светлана Каликова, — конкурсные показы будут организованы исключительно для членов жюри, мастер-классы и творческие встречи пройдут дистанционно».

Дирекцией кинофестиваля учтено и тестирование на ковид всех членов жюри и гостей кинофестиваля.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что в такой ситуации важно соблюдать меры безопасности, беречь здоровье людей.

Отметим, что на этом же совещании руководитель региона предложил перенести намеченный на 4 ноября фестиваль народов республики.

Источник: чувашинформ.рф.