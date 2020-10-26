Николаев предложил перенести Фестиваль народов, намеченный на 4 ноября

Вопрос обсудили в понедельник на еженедельной планерке у Главы Чувашии Олега Николаева. Руководитель региона напомнил, что приближается День народного единства – 4 ноября – дата, которая предварительно должна была дать старт Фестивалю народов, проживающих в Чувашии. Однако, напомнив про эпидемическую ситуацию с коронавирусом в республике, Олег Николаев заметил, что первоначальный формат мероприятия может измениться.

И.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова заявила о готовности республики к проведению фестиваля. Она уточнила, что в настоящее время выбирают подходящую площадку.

«Мы готовы провести его, допустим, в ДК «Тракторостроителей». Площадку выбираем. Все зависит от того, какие рекомендации даст нам Роспотребнадзор», — сказала она.

«Ввиду того, что ситуация сейчас достаточно напряженная, я бы предложил все-таки перенести это мероприятие. И в качестве резервных рассмотреть две даты: приближается двадцатилетие принятия Конституции Чувашской Республики 30 ноября, либо День Конституции Российской Федерации. Мне кажется обе даты лаконично ложатся в концепцию данного мероприятия и содержательно могут наполнить запланированное. А мы будем более спокойны за людей», — объяснил своё предложение Олег Николаев.

Напомним, что идею собрать многонациональный состав жителей республики на ежегодный фестиваль народов Глава Чувашии озвучил 31 июля на встрече с представителями диаспор и представителями разных конфессий. Тогда он предложил проводить его 4 ноября — в День народного единства.

Источник: чувашинформ.рф.