Николаев поручил главам администраций доехать до каждого проблемного объекта

На еженедельном совещании, состоявшемся 26 октября в Доме Правительства, Глава Чувашии Олег Николаев поручил главам администраций лично оценить ситуацию на каждом проблемном объекте, строящемся в муниципалитете.

После доклада вице-премьера республиканского правительства – министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова выяснилось, что в некоторых районах республики есть проблемы с реализацией проектов развития инфраструктуры села, в которых жители частично участвуют финансированием.

Олег Николаев обратился к главам администраций муниципалитетов с просьбой прояснить, чего конкретно не хватает местным властям. Так, в Чебоксарском районе нерешенным остался вопрос по одному проекту инициативного бюджетирования, так как идет судебное разбирательство, а в Моргаушском и Мариинско-Посадском районах причиной задержки строительства назвали замену подрядчиков.

«Поручаю всем главам администраций, которые имеют у себя проблемные объекты, доехать до каждого объекта, вникнуть, понять проблему и причину, из-за чего эта проблема образовалась», – поручил Глава Чувашии.

Он добавил, что руководителям администраций районов также необходимо представить информацию по проблемным объектам в Минстрой Чувашии и Центр экспертизы. Это позволит оценить сложившуюся ситуацию, чтобы превентивно провести подготовительные мероприятия.

Напомним, что в 2020 году региональным правительством выделено больше 4 млрд рублей на инфраструктуру села.

Источник: чувашинформ.рф.