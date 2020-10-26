На развитие дворовых территорий планируют выделить еще 1 млрд рублей

Дополнительный 1 млрд рублей на благоустройство дворов в муниципалитетах Чувашии предлагается учесть в рамках второго уточнения бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Это позволит муниципалитетам уже сейчас начать подготовительную работу и приступить к заключению контрактов в самом начале следующего года.

Соответствующий законопроект представил первый вице-премьер регионального правительства – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков в минувшую пятницу, 23 октября. Документ был одобрен правительством региона и теперь ожидает рассмотрения на очередной сессии Госсовета Чувашии.

Отметим, что ранее Глава республики Олег Николаев поручил сделать программу развития дворовых территорий долгосрочной, с горизонтом планирования на ближайшие пять лет.

«При текущем уточнении предлагается выделить дополнительно 1 млрд рублей на развитие дворовых территорий. Мы достаточно долго согласовывали и смотрели цифры в разрезе муниципальных образований вместе с Минстроем Чувашии и приняли решение о распределении средств с учетом наличия документации и уровня благоустроенности городов и районов», — пояснил Михаил Ноздряков.

Также министр финансов Чувашии напомнил, что первоначально на ремонт и развитие дворовых территорий в республиканском бюджете было предусмотрено 1,5 млрд рублей. С учетом проведенных аукционов на выполнение работ данная сумма скорректирована на 1253,1 млн рублей, на которые в 2020 году будет благоустроено 340 дворовых территорий. В целях эффективного освоения бюджетных средств оплата по заключенным контрактам производится только по факту выполнения работ.

Учитывая дополнительно выделяемый при нынешнем уточнении 1 млрд рублей, в 2021 году планируется отремонтировать еще 230 дворовых территорий.

Источник: чувашинформ.рф.