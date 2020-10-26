В Чувашии усилят борьбу с распространением COVID-19

26 октября на еженедельном совещании Глава Чувашии Олег Николаев отметил необходимость активизировать работу мобильных групп в связи с обострением ситуации по распространению коронавирусной инфекции.

Руководитель региона акцентировал, что должны быть приняты соответствующие меры наказания к хозяйствующим субъектам и гражданам, которые продолжают безрассудно пренебрегать мерами безопасности.

«Хоть это и непросто, но надо принимать меры наказания. При этом наказание не является самоцелью. Принимая решения, мы исходим из необходимости обеспечить максимальную безопасность. Мы заботимся о здоровье всего общества», — сказал он.

Число вновь выявляемых случаев COVID-19 в Чувашии несколько дней держится на стабильном уровне. Ежедневно регистрируется 55-57 случаев. «Это выше, чем в прошлую неделю, но при этом позволяет говорить, что ситуацию держим под контролем. Но важно снижать напряженность ситуации», – отметил Олег Николаев.

Руководитель региона поручил главам администраций районов и городов проводить дезинфекцию общественных мест. При проведении мероприятий необходимо соблюдать все меры безопасности, в том числе не проводить мероприятия с участием лиц, которые прибывают из других регионов и стран. Исключить массовые мероприятия со школьниками.

Минздрав Чувашии совместно с Управлением Роспотребнадзора и Территориальным органом Росздравнадзора по Чувашской Республике должны подготовить варианты развертывания дополнительных коек для лечения больных.

Повсеместно усилят профилактическую работу.

Источник: чувашинформ.рф.