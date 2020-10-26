В Чувашии предусмотрены дополнительные средства на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы

В рамках законопроекта о внесении изменений в республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрены средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Об этом 23 октября рассказал первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков.

Он отметил, что ранее, по поручению Главы Чувашии Олега Николаева, были проанализированы итоги исполнения бюджета за 9 месяцев 2020 года. Выявленная экономия средств перераспределена по ряду основных направлений, одним из которых является повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.

«Исходя из прогноза выплат заработной платы работникам бюджетных учреждений, на сегодняшний день мы оцениваем, что необходимо дополнительно предусмотреть 135,2 млн рублей, в том числе, 72,3 млн рублей – работникам государственных учреждений Чувашской Республики и 62,9 млн рублей – местным бюджетам на оплату труда работникам учреждений культуры и дополнительного образования», — пояснил министр финансов.

Источник: чувашинформ.рф.