В Чувашии начнут проектировать новый инфекционных корпус Республиканской клинической больницы

Соответствующие средства на это учтены при втором уточнении бюджета Чувашской Республики на 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов. 23 октября изменения в законопроект представил первый вице-премьер регионального правительства – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Проектирование и строительство нового инфекционного корпуса БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии планируется в рамках поручения Президента страны Владимира Путина по итогам рабочей встречи с Главой Чувашии Олегом Николаевым.

«Общая потребность средств на составление проектно-сметной документации по данному объекту — 19,3 млн рублей, из которых в текущем году предлагается учесть 11,7 млн рублей», — уточнил цифры Михаил Ноздряков.

Напомним, ранее мы писали, что в рамках текущего уточнения расходы республики планируется увеличить на 8,8 млрд рублей, в итоге они составят более 71,7 млрд рублей. В частности, в сфере здравоохранения рост финансового обеспечения к 2019 году прогнозируется в 1,8 раза.

Источник: чувашинформ.рф.