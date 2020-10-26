Большой этнографический диктант в Чувашии напишут онлайн

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет с 3 по 8 ноября 2020 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru во всех субъектах России и за рубежом. Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная акция проводится пятый год с целью оценить уровень этнографической грамотности населения.

Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант состоит из 30 вопросов: из них 20 вопросов будут общими для всех и 10 — региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 16 ноября 2020 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2020 года, в День Конституции Российской Федерации.

Справочно:

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональным координатором в Чувашской Республике является Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

В 2019 году Диктант написали в 85 субъектах Российской Федерации и 42 зарубежных странах (на 4 континентах – в Австралии, Африке, Евразии, Северной Америке), свои знания о традициях, культуре, истории народов России проверили 468 тысяч человек, средний балл за диктант составил 54,6. В республике акцию поддержали 3179 участников, которые посетили 53 площадки. Средний балл по региону составил 57,8 баллов.

Координатор Большого этнографического диктанта в Чувашской Республике – заместитель начальника отдела этноконфессиональных отношений Минкультуры Чувашии Краснов Эдуард Александрович, тел. (8352) 64-22-34, электронная почта: culture62@cap.ru.

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.