100 лет Чувашской автономии: машина богатырской мощи

25 октября 1975 г. на Чебоксарском заводе промышленных тракторов собрали первый трактор Т-330. С этого момента ведется отсчет трудовых вех коллектива завода (затем объединения, а теперь – акционерного общества «Промтрактор»).

В соответствии с Директивами XXIV съезда КПСС, наметившего в 1971—1975 гг. организовать производство мощных промышленных тракторов, ЦК КПСС и Совет Министров СССР 29 февраля 1972 г. приняли постановление. В нем предусматривалось в 1972—1975 гг. строительство в Чебоксарах первой очереди завода по производству 5 тыс. тракторов в год, из них 4 тыс. – Т-330. Для этих целей были выделены капитальные вложения в объеме 301,5 млн рублей, в том числе на строительство Чебоксарского завода – 255,5 млн рублей.

После сдачи в эксплуатацию пускового комплекса первой очереди последовала большая работа по формированию команды специалистов, обладающих высокой технической грамотностью. Собирали первый трактор с особой осторожностью и с максимальной ответственностью. Массивная конструкция длиною более 6 метров и весом в 4 тонны быстро обрастала узлами и деталями, которых насчитывалось около 4 тысяч. Были смонтированы бортовые передачи, установлены дизель, органы управления и кабина. Завершающим этапом стала установка на трактор ходовой части. Момент, когда из-под трактора были убраны стойки, установлены и замкнуты гусеничные цепи и трактор тронулся в свой первый короткий путь по выложенному досками полу цеха, стал важным событием в истории становления Чебоксарского завода промышленных тракторов – крупнейшего предприятия Чувашии.

За 45 лет роль трактора Т-330 и его модификаций многократно возросла в народном хозяйстве страны. Т-330 участвовали в международных ярмарках в Чехословакии и Болгарии, прошли испытания в Венгрии, Германии, на Кубе.

На фото — общий вид трактора Т-330, 1980 г.

Источник: Госархив современной истории Чувашии.