Похожие записи '
24 Окт
В Чувашии может появиться «Школа фермера»
Такую возможность обсудили сегодня Глава Чувашии Олег Николаев и...
20 Окт
Олег Николаев рассказал, в каком режиме контролирует ситуацию с обманутыми дольщиками
20 октября в ходе очередного приема граждан по личным вопросам к Главе...
19 Окт
Олег Николаев назвал решения оперативного штаба обоснованными
С обсуждения оперативной обстановки заболеваемости коронавирусом в...
18 Окт
Итоги недели
...
18 Окт
Поздравление Олега Николаева с Днем работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Чувашской...
Комментарии: