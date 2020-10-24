В Чувашии может появиться «Школа фермера»

Такую возможность обсудили сегодня Глава Чувашии Олег Николаев и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов. «Школу фермера» планируют организовать на базе Чувашского государственного аграрного университета.Образовательный проект банка ставит целью научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве.«Это одно из интересных направлений, который мы намерены в ближайшее время реализовать в Чувашии — очень привлекательном для нас регионе, где банк присутствует уже на протяжении 20 лет», — подчеркнул Борис Листов.Олег Николаев отметил заинтересованность Чувашии в расширении партнерства с банком в целях наращивания переработки сельхозпродукции, производимой в регионе, и продвижения ее на новые рынки сбыта.«Это будет весомой поддержкой для наших товаропроизводителей», — уточнил он.На встрече была достигнута договоренность реализовывать в республике совместно онлайн платформы РСХБ, связанные с агропроизводством и продвижением фермерской продукции.Кроме того, банк готов провести следующий свой фестиваль фермерских продуктов «СВОЁ» в Чебоксарах.