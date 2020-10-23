Чувашия представит продукцию для машиностроения на международной выставке в Германии

Четыре промышленных предприятия Чувашской Республики примут участие в Международной выставке-ярмарке FMB-Messe. Выставка поставщиков для машиностроения в пятнадцатый раз пройдет в немецком городе Бад Зальцуфлен с 4 по 6 ноября 2020 года.

В числе 320 компаний со всего мира Чувашию представят инструментально-механический завод «Евростар» из Новочебоксарска и три чебоксарские компании: производитель релейной защиты и автоматики «Реон-Техно», комплексный поставщик электротехнической продукции «Энергосистемы» и производитель трубопроводной арматуры «СПД «БИРС».

Организаторами участия чувашских предприятий выступает Союз делового и культурного сотрудничества «Волга-Рейн» и Центр поддержки экспорта Чувашской Республики.

«Предприятиям малого и среднего бизнеса довольно сложно самостоятельно обеспечить свое участие в выставках подобного уровня — как финансово, так и организационно. Меры государственной поддержки, реализуемые через ЦПЭ — это прекрасная возможность небольшим предприятиям выставиться в рамках единого стенда, при минимальных затратах с их стороны. FMB — очень представительная выставка, и мы надеемся, что участие наших предприятий будет продуктивным. Главный показатель продуктивности — новые контракты на поставки, партнерство, производственную кооперацию», — рассказал консультант по внешнеэкономической деятельности Центра поддержки экспорта Чувашской Республики Андрей Смирнов.

За 15 лет выставка стала значимым событием для отрасли и превратилась в инновационный форум, отражающий динамику развития машиностроения.

«Наша компания довольно успешно осуществляет поставки электротехнического оборудования на рынки СНГ. Следующий шаг в развитии — выход на европейские рынки. С этой точки зрения участие в выставке в Германии, притом в регионе с такой концентрацией промышленности — для нас это возможность завязать контакты, которые имеют потенциал перерасти в долгосрочное и плодотворное сотрудничество», — прокомментировал участие в выставке директор ООО «Энергосистемы» Павел Моляров.

Источник: чувашинформ.рф