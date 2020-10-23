Цель – сохранить позитивную динамику

Агропромышленный комплекс является основным сектором экономики района и от его эффективной работы во многом зависит стабильность социально-экономической ситуации. Доля сельского хозяйства в экономике района составляет более 80 %. За 9 месяцев 2020 года, по предварительным данным, произведено продукции на 354 млн рублей, индекс производства продукции во всех категориях хозяйств составил 101,2 % к 2019 году.

Объемы производства продукции растениеводства и животноводства составляют примерно равные доли. Если говорить о структуре подотраслей, то в растениеводстве 72 % объема производства составляет зерно, а в животноводстве — производство молока, более 40 % . В 2020 году получены рекордные, с 1992 года, результаты по урожайности зерновых — 27,6 ц/га.

В развитии сельскохозяйственного производства важное значение имеет мотивация работников. По итогам девяти месяцев 2020 года среднемесячная заработная плата в отрасли сельского хозяйства района составила 21773 руб. (159 % к уровню 2019 года). Среднесписочная численность работников в сельскохозяйственных предприятиях — 67 человек (89 % к уровню 2019 года).

На 1 октября 2020 года сев зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах проведен на площади 5388 га, что на 1317 га больше уровня прошлого года. Яровой сев зерновых культур составил 3376 га, или 105 % к уровню 2019 года. Наибольшие посевные площади зерновых культур — в АО «Вурнарский мясокомбинат» (руководитель — Николай Аливанов) – 1549 га, ИП Мазумдер (руководитель — Сайфул А.Ф.М. Ислам) — 1375 га, СХПК «Комбинат» (руководитель — Надежда Концова) – 1280 га.

Значимый вклад в производство сельхозпродукции внесли крестьянские фермерские хозяйства Владимира Самарина, Николая Секайкина, Михаила Шачкина, Владимира Иванова, Сергея Ардвеньева, Льва Ануфриева, Родиона Николаева, Дениса Харитонова. В текущем году ими было произведено 6534,5 тонны зерна (44 % от общего валового сбора зерна по району), 145 тонн картофеля и 220 тонны овощей. Также в КФХ района произведено около 6 % продукции животноводства. Ими обрабатывается 1545 га земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 19 % от посевных площадей.

При проведении сельскохозяйственных работ особая роль принадлежит механизаторам. Наивысший намолот на уборке зерновых культур у комбайнера Геннадия Ильина из СХПК «Комбинат», который на комбайне «АКРОС-530» намолотил 1235 тонн. Хорошие показатели у комбайнера Олега Удиванова (ИП Мазумдер) — намолот составил 1100 тонн. Также отличились комбайнеры Сергей Миронов (ИП Мазумдер) и Алексей Васин (СХПК «Комбинат»), которые намолотили более 700 тонн зерна. Победителями среди водителей по перевозке зерна стали Василий Ваструшкин (СХПК «Комбинат») и Владимир Орлов (ИП Мазумдер). Каждым перевезено более 850 тонн зерна. Более 700 тонн зерна доставили на тока водители СХПК «Комбинат» Григорий Краснов и Владимир Мальцев. Высоких показателей в экономическом соревновании по подготовке почвы, севе зерновых культур добились механизаторы Сергей Прохоров, Юрий Григорьев и Геннадий Миронов (ИП Мазумдер), Владимир Ефиторов и Владимир Данилов (СХПК «Комбинат»), Андриан Казаков и Леонид Фадеев (ООО «Приволье»).

За 9 месяцев 2020 года в хозяйствах всех категорий произведено на убой скота и птицы 367,5 тонны, что составляет 96 % к аналогичному периоду прошлого года, молока – 5396,4 тонны (99,7 % к уровню 2019 года). В сельскохозяйственных организациях района производство скота и птицы в живом весе уменьшилось на 2,7 % и составило 12,8 тонны, молока — увеличилось на 8,5 % и составило 257,4 тонны.

На 1 октября 2020 г. в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 2778 голов, или 101% к уровню прошлого года. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Шумерлинского района поголовье КРС увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7 % и составило 460 голов, в том числе коров 168 голов (увеличилось на 2 %). В отрасли животноводства значительный вклад вносит ООО «Приволье» (руководитель — Евгения Беликова). В данном хозяйстве произведено 12,8 тонны мяса — на уровне прошлого года, 257 тонн молока – 108 % к уровню прошлого года.

Одной из проблем развития сельского хозяйства является отсутствие сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции. Для разрешения данной проблемы в районе создан сельскохозяйственный потребительский кооператив «Сельское подворье» (председатель — Елена Вершинина) на территории Краснооктябрьского сельского поселения. 13 октября 2020 года кооператив открыл магазин в Шумерле по реализации излишков сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подворьях жителей Краснооктябрьского сельского поселения. Также реализуется молочная продукция, в том числе сыры и творог, произведенные в ООО «Приволье». Объем инвестиций составил около 10 млн рублей.

В настоящее время начата реализация инвестиционного проекта ООО «Агрофирма «Алтышевская (руководитель — Олег Баринов) по производству сельскохозяйственной продукции и вовлечению в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения на территории Русско-Алгашинского и Большеалгашинского сельских поселений. Инвестиции в 2020 году по данному проекту составили более 10 млн руб., пока создано 5 рабочих мест.

В ближайшие годы перед сельхозтоваропроизводителями республики поставлена задача по увеличению экспорта сельхозпродукции в 2 раза. Высоким экспортным потенциалом для сельскохозяйственных предприятий района является производство рапса, горчицы, пшеницы, сои и продукции их переработки. В этом направлении ИП Мазумдер занимается производством и реализацией рапса.

Наша цель в 2021 году — сохранить позитивную динамику развития сельского хозяйства, повысить конкурентоспособность отечественной продукции путем улучшения ее качества.

Дорогие труженики села! Искренне благодарю вас за труд и верность своей земле, за то, что вы не только храните многовековые традиции российского крестьянства, но и успешно работаете на новых производствах, осваиваете новые технологии. Благодарю за ваши терпение, настойчивость, трудолюбие и талант. Характер человека, работающего на земле, впитал в себя закалку и душевную щедрость многих поколений и сегодня помогает вам преодолевать все трудности и идти вперед. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и хорошего урожая!

А. Мостайкин, врио главы администрации Шумерлинского района.

В сельскохозяйственных организациях намолочено 14883 тонны зерна (160% к уровню прошлого года).

Самые высокие сборы зерна в хозяйствах:

АО «Вурнарский мясокомбинат» — 5101 т,

ИП Мазумдер – 3867 т,

СХПК «Комбинат» — 3238 т,

КФХ Хафизов Халил Халимович – 896 т,

КФХ Самарин Владимир Юрьевич -573 т.

Самая высокая урожайность зерновых в среднем

по хозяйствам зафиксирована в КФХ Концов — 35 ц/г,

АО «Вурнарский мясокомбинат» — 32,9 ц/га, КФХ Хафизов – 31,3 ц/га, КФХ Ануфриев — 28,5 ц/га, ИП Мазумдер – 28,1 ц/га, СХПК «Комбинат» — 25,3 ц/га.