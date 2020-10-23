Труженикам села честь и хвала!

22 октября в администрации Шумерлинского района состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В нем приняли участие руководители предприятий агропромышленного комплекса, передовики производства, ветераны отрасли.

Официальная часть праздника началась с поздравления аграриев врио главы администрации Шумерлинского района Андрея Мостайкина. Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия родным и близким и выступил с докладом о развитии отрасли сельского хозяйства района.

Тружеников села и присутствовавших гостей поздравил депутат Госсовета Чувашской Республики Леонид Лукин. Памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» наградили почётного гражданина Шумерлинского района, руководителя ООО «НовАгроТех-Поволжье» Владимира Григорьева и инженера-механика СХПК «Комбинат» Геннадия Ильина. Такую же награду за своего, к сожалению, ныне покойного мужа Андрияна Концова, работавшего главным агрономом СХПК «Комбинат», получила его вдова Надежда Концова.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики были награждены мастер цеха хлебобулочных изделий Шумерлинского хлебозавода Марина Насибуллина, пекарь 4-го разряда цеха хлебобулочных изделий этого же предприятия Надежда Абрамова, ведущий ветеринарный врач Шумерлинского подразделения Чувашской республиканской ветеринарной лаборатории Госветслужбы Чувашии Альбина Молостова, оператор машинного доения КФХ Шачкин М.Е. Светлана Шачкина.

За большой вклад в развитие местного самоуправления Чувашии Почетной грамотой Совета муниципальных образований Чувашской Республики был награжден депутат Собрания депутатов Шумерлинского района, инженер-механик СХПК «Комбинат» Геннадий Ильин.

Юбилейный знак «100 лет профсоюзу работников АПК РФ» вручен заведующей сектором по взаимодействию с предприятиями АПК отдела с/х и экологии администрации Шумерлинского района Татьяне Атяшевой.

Медалью «За заслуги перед Шумерлинским районом» были награждены директор ООО «ДПМК «Шумерлинская» Виталий Васильев, Мазумдер Сайфул А.Ф.М. Ислам (ИП Мазумдер).

Также в этот день многие были награждены Почетными грамотами и благодарностями администрации Шумерлинского района.

Завершилось торжество праздничным концертом в исполнении лучших коллективов художественной самодеятельности района.

Д. Кушнарева.