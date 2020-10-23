Принимаются все меры безопасности

Вот уже три недели в России идет осенняя призывная кампания. Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в работу по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом. Подробнее об этом рассказал военный комиссар Чувашской Республики БАХТИЁР ХОЛИКОВ:

В этот осенний призыв планируем отравить в Вооруженные Силы Российской Федерации более 1000 ребят. Из Чувашии первая отправка в армию прошла 15 октября.

Главная задача, которая стоит на сегодня перед нами, — не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и гражданского персонала военного комиссариата. И для этого приняты повышенные меры безопасности.

Обязательно для всех соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Призывники сначала проходят тестирование на коронавирус по месту проживания, а как только станут известны результаты тестов и если всё будет в порядке, ребят соберут на призывном пункте своего района или города и автобусом отправят на республиканский сборный пункт в город Чебоксары. При этом соблюдаются масочный режим, социальная дистанция, ведется санитарная обработка автобуса. На сборном пункте ребят ждет еще одна проверка на СOVID-19 — на этот раз экспресс-тест, результат которого будет известен уже через 15 минут. Ожидать его призывник будет в отдельной палатке. И только получив подтверждение, что все в порядке, молодые люди попадают в так называемую «чистую зону», где на вирус протестированы все, начиная от технического персонала до военнослужащих.

В период пребывания на республиканском сборном пункте и на пути следования до места прохождения службы ребята будут обеспечены медицинскими масками и защитными перчатками, запасы которых созданы в достаточном количестве.