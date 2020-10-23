Правительство Чувашии поддержит мукомольные предприятия

Об этом сообщил первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков 23 октября при рассмотрении Правительством республики законопроекта об изменениях в региональный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По инициативе Главы Чувашии Олега Николаева 20,4 млн рублей предлагается выделить на возмещение части затрат социально-значимым предприятиям мукомольной промышленности. Средства направят на реализацию по сниженным ценам муки для хлебозаводов, осуществляющих свою деятельность на территории республики.

«На сегодняшний день наблюдается опережающий рост цен на зерно. Данная мера поддержки предложена, чтобы сбалансировать рост цен на муку и не допустить роста цен на хлебобулочные изделия. Возмещение затрат позволит поддерживать цены на приемлемом уровне», — отметил Михаил Ноздряков.

Напомним, Олег Николаев в минувший понедельник, 19 октября, на еженедельном совещании в Доме Правительства поручил не допустить повышения цен на хлеб, заявил о необходимости поддержать мукомольную промышленность.

Источник: чувашинформ.рф.