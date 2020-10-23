Память о подвиге строителей Сурского рубежа передается из поколения в поколение

В чебоксарской средней школе №65 провели тематический «Урок мужества». Ребятам рассказали о подвиге строителей Сурского рубежа и Казанского обвода, которые в годы Великой Отечественной войны должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани, Куйбышеву и Ульяновску.

Воспоминания непосредственных участников строительства оборонительных сооружений, о которых рассказали на уроке, школьники слушали с особым трепетом.

Осенью 1941 года, когда враг уже был под Москвой, руководство СССР приняло стратегическое решение. На случай, если немцы пойдут вглубь нашей страны, им должны помешать оборонительные рубежи в глубоком тылу на берегах рек. Так появились Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод.

Напомним, что 28 октября в столице Чувашии стартует акция памяти «Строителям безмолвных рубежей…», посвящённая строителям Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Она ознаменует открытие Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей.

Дату начала мероприятий ранее сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. Он объяснил свое решение тем, что возведение Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода началось именно 28 октября 1941 года.

Источник: чувашинформ.рф.