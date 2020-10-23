О продлении ежемесячного пособия и выплаты на ребенка

Ежемесячное пособие на ребенка на основании постановления Кабинета Министров Чувашии от 23.12.2004 г. № 337 назначается и выплачивается с месяца подачи заявления с предоставлением соответствующих документов на срок 6 месяцев. В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 16.04.2020 г. предоставление ежемесячного пособия на ребенка продлено тем, у кого приостановка выплат наступает с 1 октября 2020 года. Если приостановка ежемесячного пособия наступает с 1 ноября 2020 года, то граждане должны обратиться с пакетом документов, подтверждающих право на получение пособия, до 1 декабря 2020 года.

Аналогично продлевается ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения (усыновления) третьего и последующих детей после 31 декабря 2016 года. Если приостановка выплат наступает с 1 ноября 2020 года, то право предоставления данной выплаты необходимо подтвердить предоставлением установленного пакета документов до 1 декабря 2020 года.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается на срок до достижения ребенком возраста 1 года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста 2 лет, а затем на срок до достижения им возраста 3 лет и предоставляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

В части продления предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка установлено, что в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года включительно выплата на первого ребенка гражданам с детьми, достигшими в указанный период возраста 1 года или 2 лет, имеющим право на указанную выплату, назначается без подачи такими гражданами заявлений. Если ребенок достигает данного возраста 2 октября 2020 года или позже, то назначение ежемесячной выплаты на следующий период без подачи заявлений не осуществляется. Гражданам следует подать новое заявление о назначении выплаты с приложением документов для продления.

В связи с осуществлением кредитными организациями выплат по банковским счетам только с использованием национальных платежных инструментов необходимо переоформить все виды пособий на детей на карту «Мир».

ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.