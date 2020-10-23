Особая оценка за труд и достигнутые результаты

Распоряжением Главы Чувашии от 17 октября обучающимся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства назначены именные стипендии в размере 400 рублей ежемесячно на период с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г.

Среди стипендиатов – две шумерлинские школьницы: Елизавета Казакова (школа № 6) и Дарья Павлова (гимназия № 8).

Елизавета Казакова — активная участница всероссийских, республиканских и муниципальных кадетских мероприятий. Является неоднократным призёром ежегодного межрегионального конкурса бального танца «Кадетский Георгиевский бал» как в составе бального ансамбля, так и в личном зачёте, а также республиканского смотра строевой подготовки кадетских школ и кадетских классов «Кадетская поверка». В 2019 году Лиза в составе команды кадет школы № 6 приняла участие во Всероссийском слёте кадетских классов, проходившем в Сочи. В копилке команды — 27 побед различного уровня в командном и личном зачётах.

Лиза обладает явными качествами лидера, пользуется уважением одноклассников. Это открытая, общительная девочка, культурна и образованна, что отмечают учащиеся и педагоги.

Успех Лизы – это, безусловно, заслуга ее родителей: Евгения Ивановича и Оксаны Аркадьевны. Это они своим незаметным, на первый взгляд, ежедневным трудом, терпением и ответственным подходом к воспитанию дочери помогли ей добиться значительных успехов.

Е. Евдокимова, зам. директора по ВР школы № 6.

Дарья Павлова учится в 7-м классе гимназии № 8. Активная, целеустремленная ученица. Кроме отличной учебы, девушка успешна в спорте — является обладательницей 2-го юношеского разряда по фитнес-аэробике, неоднократная победительница и призер Спартакиады среди школьников, Открытого чемпионата Чувашской Республики по фитнес-аэробике.

Еще Даша талантлива — четырежды лауреат 1-й степени Международного конкурса-фестиваля исполнительского искусства «Алые паруса», победительница Всероссийской патриотической акции «Письмо Победы» в 2020 году, многократный лауреат таких международных конкурсов, как «Созвездие талантов», «Национальное достояние», «Проспект детства», всероссийских, республиканских и муниципальных вокальных конкурсов.

Она успевает заниматься и волонтерской деятельностью, а также является членом отряда юных космонавтов

«Земляне» им. Бударина.

Н. Олейникова, классный руководитель.