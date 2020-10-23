В центре событий — спортивная семья педагогов

Более двух недель — с 5 по 20 октября — в наших группах в социальных сетях «ВКонтакте» (Шумерля Новости Газета Вперёд) и Инстаграм (@redvpered) проходил фотоконкурс «В центре событий», организованный в рамках проекта «Районка семейная». Целью конкурса было привлечение внимания общественности к семьям, проявляющим активную жизненную позицию, участвующим в городских, районных и республиканских мероприятиях.

Нам очень приятно, что конкурс нашел большой отклик среди наших подписчиков, ведь в нем приняли участие порядка 40 семей.

Редакция уделила внимание каждой фотографии, хотя стоит отметить, что часть из них не совсем соответствовала предъявляемым требованиям, ведь на фотографиях должна была быть запечатлена семья в момент участия в общественной жизни города и района — в различных конкурсах, спортивных состязаниях, в жизни школы, детского сада, лагеря, во время общегородских праздников. Тем не менее, фотографий, соответствовавших условиям конкурса, тоже было предостаточно. именно среди них творческий коллектив редакции и выявил семью-победительницу. Конечно же, были учтены и голоса подписчиков нашей группы. Количество лайков, хоть и не имело решающего значения, но также сыграло свою роль.

Итак, победителем нашего фотоконкурса стала семья Баторшиных, приславшая фотографии, свидетельствующие об участии в «Кроссе нации-2019» и в Кубке Чувашской Республики по футболу 2019 года. На днях им были вручены диплом и памятный подарок, а сегодня мы знакомим с этой семьей читателей нашей газеты.

На фотографии, присланной на конкурс «В центре событий» семьёй Баторшиных, как выяснилось при личном знакомстве, были еще не все члены семьи. Там не оказалось маленького Ромы, но весьма по уважительной причине — на тот момент, когда была сделана фотография, ему было всего лишь чуть более года. Конечно, участвовать в столь юном возрасте в общественных мероприятиях, как того требовали условия нашего конкурса, еще рановато, но почему-то кажется, что с такими молодыми и активными родителями малыш последует их примеру совсем скоро.

Семье Дениса и Ольги Баторшиных, окончивших один и тот же класс школы № 3, в этом году будет 9 лет. Одноклассниками они стали в 10-ом классе, хотя и до этого учились в одной параллели. Как сейчас вспоминают супруги, их дружба началась далеко не с нежности и внимания, а как раз наоборот — как это свойственно подросткам. Но в 11-ом классе Денис и Оля все же разглядели друг друга и уже не расставались.

После окончания школы в 2009 году они оба поехали учиться в Татарстан: Ольга поступила в Казанский государственный технологический университет на биотехнолога, Денис — в механико-технологический колледж, но вскоре понял, что это не его и оставил учебу. Поиски себя продолжились и на следующий год, когда он поступил в университет, где обучалась Ольга, на факультет нанотехнологий. И снова он чувствовал себя не на своем месте.

В 2011 году, по стечению обстоятельств, Денис и Ольга переехали в Шумерлю и создали семью. Ольга перевелась на заочное отделение. Вскоре родился их первенец – сын Кирилл. При поддержке мужа, бабушек и дедушек молодая мама смогла продолжить обучение, не отставая от однокурсников. Академический отпуск она взяла уже в ожидании второго ребенка, которому на момент получения диплома было около 6 месяцев.

Конечно же, большая ответственность в те годы легла и на молодого отца, который тогда работал в службе технической поддержки интернета в «Новой реальности». В 2013 году Денис, будучи футболистом, устроился на стадион работать тренером и уже на следующий учебный год поступил в Канашский педагогический колледж по специальности «учитель физкультуры». «Я пришел к своему призванию только в 24 года, когда пошел учиться по близкой мне специальности. На тот момент наши ровесники уже были с высшим образованием, но зато я был уже с двумя детьми», — поделился Денис. По окончании колледжа в 2018 году основным местом работы молодого педагога стала школа № 6, дополнительным (по совместительству) — Детско-юношеская спортивная школа, где он работает тренером по футболу.

Следует отметить, что увлечение футболом у Дениса началось еще с начальных классов и он с удовольствием занимался у тренера А.В. Селезнева. С футболом он не расставался даже во время проживания в Казани — приезжал всегда, когда была возможность, и играл. А на сегодняшний момент он уже более 10 лет состоит во взрослой команде ФК «Шумерля-ШЗСА».

Как известно, в прошлом году шумерлинской команде впервые за долгие годы удалось выиграть Кубок Чувашской Республики по футболу. Конечно, эмоции после победного матча просто зашкаливали, и тем приятнее было, что вместе с Денисом на финал поехала и его главная группа поддержки – супруга и сын-первоклассник, который вот уже второй год занимается футболом в секции под руководством папы.

Впрочем, выезжать с семьей на какие-либо соревнования для Баторшиных не в новинку. Иногда они вместе выбираются на игры любимой команды отца — московского «Спартака», если они проводятся в ближайших городах. Совсем недавно, в сентябре, они со старшими сыновьями съездили в Саранск. А неделю назад мальчишкам удалось понаблюдать за игрой папы в любительской футбольной лиге уже непосредственно на шумерлинском стадионе.

Как отмечает Ольга, к плотному графику работы мужа — сначала в школе, потом в ДЮСШ практически без выходных — она уже привыкла. «Сложно было только в первые годы совместной жизни. А сейчас я чувствую себя членом единой команды – с любовью готовлю для своих футболистов форму, а во вторник и четверг, когда тренируется наш старший сын, иду вместе с ними на стадион. Иногда с нами ходит и средний сын, Паша, поэтому он тоже не обделен вниманием отца, несмотря на всю его занятость», — рассказывает Ольга. А что касается двухлетнего Ромы, то, как признались супруги, он никогда не позволит оставить себя без внимания — прибирает папу к рукам, как только тот возвращается домой.

Конечно же, папа-футболист — это мечта всех мальчишек, но в семье Баторшиных со спортом дружит и мама. В школьные годы она активно увлекалась шахматами и даже становилась чемпионкой Чувашии в категории до 20 лет по классическим шахматам. Дети Баторшиных с удовольствием рассматривают медали своих родителей и сравнивают, у кого же их больше.

С этого учебного года Ольга начала работать учителем математики в школе № 6, где, к тому же, ведет для учеников и кружок по шахматам. Профессия педагога для нее новая, но даже за короткий промежуток преподавания Ольга уже чувствует, что это ее призвание. «Моя бабушка, Матрена Тимофеевна Табункина, — педагог с 40-летним стажем. Видимо, гены все-таки берут свое. В прошлом году я решила сменить должность директора салона сотовой связи и прошла переподготовку по профессии учителя математики. Это было семейным решением — не только нашим с Денисом, но и наших родителей, к которым мы всегда прислушиваемся», — поделилась начинающий педагог, отмечая, что работает в прекрасном коллективе.

По словам супругов, они очень благодарны своим родителям за всестороннюю поддержку в воспитании детей, ведь бабушки и дедушки проводят с внуками много времени и на них ложится большая ответственность. Мама Дениса проживает вместе с ними, но она, в отличие от другой бабушки и обоих дедушек, еще не на пенсии, поэтому за Ромой, пока не посещающим детский сад, присматривает тот, кто сможет. Нянчиться с малышами помогает даже крестная Ольги — сестра ее матери.

И супруги, и дети привыкли к активной жизни, в которой практически нет места скуке. Перед ними всегда новые цели, которые они стремятся воплотить в жизнь. Денис, например, намерен получить высшее образование и тренерскую категорию УЕФА для того, чтобы детские команды под его руководством смогли принимать участие в каких-либо российских соревнованиях. «Мое нынешнее образование позволяет мне только работать с детьми, но по правилам Российского футбольного союза команда не может выезжать на российские соревнования, если у тренера нет высшего образования и тренерской категории УЕФА — футбольной федерации, которая проводит обучение именно тренеров по футболу», — рассказывает Денис Баторшин о своей мечте — вывести своих юных спортсменов на российский уровень.

Ольга полностью разделяет амбиции мужа, она уверена, что и детям будет очень приятно видеть перед собой пример целеустремленного отца, которого успели заметить даже в 19-м детском саду, который на данный момент посещает их средний сын. «В этом году в садике предложили Денису поучаствовать в республиканском конкурсе «Отец года». «К сожалению, по стечению обстоятельств я не смог принять участие в конкурсе, но это доверие мне было очень приятно», — поделился Денис. Кстати, супруги с теплотой отзываются о воспитателях своих детей. Например, благодаря одной из воспитательниц старшего сына, Татьяне Викторовне Тетеревовой, Кирилл получил прочные знания и необходимые навыки для школы, а Денис смог набрать в свою секцию самых спортивных детей. «Конечно же, если меня просят о помощи, я стараюсь не отказывать, вот только времени для того, чтобы активно участвовать в жизни дошкольного учреждения, хватает не всегда», — говорит Денис.

На сегодняшний день у тренера Баторшина занимаются порядка 70 ребят. Это группы детей 2007, 2008 и 2013 годов рождения. Последних только начали зачислять в секцию. У ребят постарше уже есть достижения — призовые места в республиканских соревнованиях «Локобол» и «Кожаный мяч». Одну из последних побед — 2-е место в республиканских соревнованиях «Локобол-2020 РЖД» — ребята 2008 года рождения завоевали на прошлой неделе.

Вообще, как отмечает Денис, отцовство и учительство — это две стороны жизни, которые очень друг друга дополняют. Воспитывая своих детей, лучше понимаешь других, а видя иногда проступки школьников, меньше реагируешь на шалости своих.

А на занятия в ДЮСШ, по мнению тренера, чаще всего приходят немного другие дети, знающие, чего они хотят — в частности, заниматься определенным видом спорта и добиваться результатов. У тренера и воспитанников одни задачи, которые как бы формируют девиз «Тренер — за детей, а дети — за него».

В завершение беседы не могла не поинтересоваться, чья это была идея — принять участие в нашем фотоконкурсе. Оказалось, она принадлежала главе семейства. Как выяснилось в ходе общения, с районкой Баторшины дружат давно — участвуют в ежегодных соревнованиях на призы газеты «Вперёд». «Для нашего Кирилла ваша эстафета — главный старт в году, которого он ждет с нетерпением и постоянно спрашивает: «Папа, а когда мы побежим?» Три года подряд мы принимали участие в забеге семейных команд: первый год заняли второе место и два года подряд — первое. К сожалению, нынешний год не позволил участвовать в эстафете семейным командам, но мы с нетерпением ждем следующих забегов», — поделились с корреспондентом Баторшины.

Татьяна Александрова.