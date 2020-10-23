В 2021 году поддержка чувашских аграриев возрастет

Об этом 23 октября сказал Олег Николаев на торжественной церемонии вручения госнаград труженикам региона, которые добились высоких результатов в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.

Глава Чувашии тепло поприветствовал всех присутствующих, отметив при этом, что отрасль имеет огромное значение как для экономики республики, так и для каждого её жителя. Поэтому вопросу дальнейшего развития агропромышленного комплекса и впредь будет уделяться большое внимание.

«Все те формы поддержки, которые были запущены в этом году, они не только сохранятся в следующем году, но и будут увеличены. В ближайшее время мы подробнее обсудим, насколько эффективны эти направления поддержки. Какие-то инструменты, механизмы, возможно, трансформируем, чтобы они стали более полезными», — сказал Олег Николаев.

Кроме этого он напомнил, что благодаря программе комплексного развития сельских территорий у республики есть возможность строить «широкую палитру разного рода объектов», стимулировать людей развивать свою деятельность на сельской территории. При таком подходе, по словам Главы региона, появляется возможность уже в ближайшие годы полностью преобразить жизнь на селе.

Источник: чувашинформ.рф.