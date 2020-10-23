В честь исторического события

28 октября в Чувашии будет дан старт мероприятиям, приуроченным к Году, посвященному трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Именно 28 октября в 1941 году началось самое масштабное строительство в истории республики — возведение Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, где самоотверженно трудились, в основном, женщины, старики и подростки.

Марафон торжественно откроется в Чувашском государственном театре оперы и балета, где на 10 дней будет развернута мультимедийная выставка «Жизнь».

Выставка «Жизнь» – уникальная мультимедийная система с эффектом присутствия. Это сочетание света, звука и фотографий времен войны на 360 градусов, которые воспроизводятся широкоформатными проекторами на 40-метровый экран с синхронизированным музыкальным сопровождением и голосом диктора. Она показывает ключевые события Великой Отечественной войны через призму эмоций. Отдельным блоком выставки станет история подвига трудового народа в Чувашии в тылу и строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом совместно с компанией «Росвидео» (г. Киров). Проект получил высокую оценку на федеральном уровне.

29-30 октября и 2, 3, 5 ноября выставка будет работать для групп учащихся школ республики. 31 октября, 1 и 4 ноября с 11.00 до 18.00 будет открыта для посещения жителями республики. Вход свободный. Посещение осуществляется по записи организованными группами не более 10 человек по мере набора групп. Запись по телефону: 8(953) 010-00-41.

Источник: cap.ru.

28 октября в Шумерле пройдет реконструкция мобилизации на строительство Сурского оборонительного рубежа, приуроченная к исторической дате.

В этот день 1941 года вышло постановление Совета народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) о всеобщей мобилизации на строительство. Место проведения реконструкции – перекресток улиц Щербакова и Октябрьской. Именно отсюда люди уходили на рытье окопов в 1941 году. Колонна участников реконструкции проследует до центральной площади, где состоится инсценированный митинг строителей Сурского оборонительного рубежа.

Начало реконструкции – 14.00.

30 октября в Шумерле состоится межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 79-ой годовщине проведения работ по строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Площадками проведения мероприятий станут Центр детского творчества, музей под открытым небом «Сурский рубеж» и школа № 3. В конференции примут участие военно-патриотические формирования, поисковые отряды, заинтересованные лица из Чувашии, Мордовии и Татарстана.

В ходе конференции участники обменяются опытом составления маршрутов сохранения исторической памяти. Планируется подписание договора о сотрудничестве «Триумвират» между Березниковском районом Мордовии, Кайбицким районом Республики Татарстан и г. Шумерли.