В Чебоксарах открывается мультимедийная выставка о строителях Сурского рубежа

Экспозиция с лаконичным названием «Жизнь» расскажет о ключевых событиях Великой Отечественной войны и раскроет историю трудового подвига народа Чувашии в тылу. Особенное место на выставке отведено подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мультимедийная экспозиция откроется в один день со стартом акции памяти «Строителям безмолвных ружей…» – 28 октября – в многофункциональном зале Чувашского государственного театра оперы и балета в Чебоксарах.

Посетить выставку можно с 28 октября по 6 ноября 2020 года.

Начиная с 29 октября, в будние дни выставка будет работать для организованного посещения чебоксарскими школьниками по утвержденному графику с учетом требований Роспотребнадзора.

В выходные дни 31 октября, 1 и 4 ноября 2020 года выставка будет доступна для свободного посещения жителей республики, но также по предварительно записи, как того требуют нормы противоковидной безопасности. Как и где записаться, будет сообщено дополнительно.

Напомним, что о дате старта мероприятий ранее сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. Он объяснил свое решение тем, что возведение Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода началось именно 28 октября 1941 года.

Источник: чувашинформ.рф.