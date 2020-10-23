Безвозмездные поступления в республиканский бюджет в 1,5 раза превышают объем 2019 года

23 октября Правительство Чувашии одобрило изменения в республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В ходе своего доклада первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков проинформировал, что при текущем уточнении объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ увеличен на 9 млрд 562 млн рублей и составит 37 млрд 665 млн рублей.

«По сравнению с 2019 годом рост почти в полтора раза», — уточнил он.

В целом, безвозмездные поступления в бюджет нашего региона оцениваются в 39 млрд 495 млн рублей.

Объем целевых средств, выделенных из федерального бюджета сверх запланированного, составляет 7 млрд 960 млн рублей.

«В обозначенный объем дополнительных расходов входят те суммы, которые на сегодняшний день распределены и частично освоены», — уточнил Михаил Ноздряков.

2 млрд 791 млн рублей дополнительных средств направлены на меры по предупреждению распространения коронавируса.

На 1 млрд 759 млн рублей увеличена поддержка граждан. Из них 1 млрд 367 млн направлен на социальные выплаты безработным гражданам, порядка 386 млн рублей — на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, почти 193 млн рублей – на ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей. Всего в текущем году за счет средств федерального бюджета социальная поддержка жителей Чувашии оценивается в объеме 7 млрд 651 млн рублей.

2 млрд 172 млн рублей дополнительно направляется на реализацию программы социально-экономического развития республики. В том числе 1 млрд 173 млн рублей выделен на обновление парка троллейбусов, 1 млрд рублей – на реализацию инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства.

Источник: чувашинформ.рф.