28 октября в Чувашии стартует акция «Строителям безмолвных рубежей…»

В среду 28 октября в Чувашском государственном театре оперы и балета в Чебоксарах состоится торжественный старт акции «Строителям безмолвных рубежей…», посвященной памяти трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мероприятие положит начало мероприятиям Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Помимо торжественного открытия в многофункциональном зале театра будет развернута мультимедийная выставка «Жизнь», которая расскажет о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Отдельным блоком выставки станет история трудового подвига народа Чувашии в тылу. Выставка будет работать с 28 октября по 6 ноября 2020 года.

К акции подключатся в районах и городах республики. Там запланирован флешмоб в формате театрализованной реконструкции событий мобилизации жителей республики на строительство рубежей.

Освещать мероприятия будет Национальная телерадиокомпания Чувашии. Также запланирована прямая трансляция акции на платформе «Культурный стриминг» — ресурс онлайн-трансляций на базе портала «Культура.рф».

Напомним, что о дате старта мероприятий ранее сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. Он объяснил свое решение тем, что возведение Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода начались именно 28 октября 1941 года.

Источник: чувашинформ.рф