Чувашии выделено более 227 млн рублей на социальные выплаты безработным

Более 227 млн рублей поступят Чувашской Республике из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Чувашии. Дополнительное финансирование на социальные выплаты безработным предназначено регионам, где в период пандемии коронавируса регистрируется увеличение численности безработных граждан.

В Чувашии с марта 2020 года служба занятости приняла более 55,3 тысяч заявлений на содействие в поиске подходящей работы. Численность зарегистрированных безработных с начала года увеличилась в 5,8 раза и по состоянию на 21 октября составила 24,2 тысячи человек. Однако с сентября специалисты фиксируют тенденцию к снижению численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных.

По прогнозам республиканского Минтруда, при сохранении текущей ситуации на рынке труда объема финансовых средств, поступивших с резервного фонда Правительства России, будет достаточно для социальных выплат безработным за октябрь и ноябрь.

Напомним, помимо пособий по безработице деньги также пойдут на дополнительную выплату безработным, воспитывающим несовершеннолетних детей.

Источник: чувашинформ.рф.