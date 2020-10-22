В Шумерлинском районе продолжаются рейды мобильных групп по торговым точкам

В Шумерлинском районе работают мобильные группы , которые проводят рейды по торговым точкам.

На территории Чувашской Республики Согласно Указу Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ; соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах.

Мобильная группа посещает торговые точки, где проводит разъяснительную беседу с предпринимателями, продавцами о необходимости нанесения разметок о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 м, об информировании покупателей об этом. Проверяют наличие дезинфецирующих средств (антисептики) для сотрудников, обеспеченность масками и перчатками.

Работа мобильных групп Шумерлинского района будет продолжена.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.