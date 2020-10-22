Врачи рассказали, когда пациентам с ковид необходима госпитализация в стационар

С 15 октября во Второй городской больнице в Чебоксарах развернуто 135 дополнительных коек для усиления общего коечного фонда Чувашской Республики для оказания медицинской помощи пациентам с ковид и внебольничной пневмонией. На данный момент почти все они заняты. Но не всем ковид-положительным пациентам требуется госпитализация. О том, по каким показаниям доктор определяет необходимость лечения в стационарных условиях, рассказала заместитель главного врача по медицинской части БУ «Вторая городская больница» Минздрава Чувашии Марина Куприянова.

«Действительно градация по степени тяжести существует. Если по результатам компьютерной томографии у пациента выявляется степень поражения легких до 25%, то это считается поражение легкой степени тяжести. Такие пациенты могут лечиться на дому, если они не относятся к группе риска. Врачи амбулаторного звена также прошли обучение и готовы бороться с вирусом. – сказала специалист. – Пациенты, имеющие хронические заболевания, в том числе, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, поражение эндокринной системы, подлежат госпитализации».

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Чувашии Оксана Рындина добавила, что в своей практике достаточно часто сталкивается с ситуацией, когда пациенты, болеющие ковидом в легкой степени и получающие лечение в амбулаторных условиях, стремятся попасть в стационар. Это связано с потерей ощущения реальности из-за эмоций, вызванных страхом.

Панические настроения можно купировать самостоятельно. Для этого, по словам Оксаны Рындиной, пациентам с ковид нужно научиться доверять врачам, сортировать поступающую из вне информацию, подвергать ее критике, постараться не брать под контроль то, что не зависит от самого пациента.

«Если с паникой справиться достаточно сложно, в республике работает единый телефон доверия. На звонки отвечают психологи и психотерапевты. Телефон работает анонимно, круглосуточно и бесплатно по номеру 8-800-100-49-94», — рассказала главный внештатный специалист по медицинской психологии.

Источник: чувашинформ.рф