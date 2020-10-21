С 22 октября в кинотеатрах Чебоксар и Новочебоксарска выходит фильм «Доктор Лиза»

Фильм, посвященный памяти Елизаветы Глинки, главе фонда «Справедливая помощь», трагически погибшей в авиакатастрофе в 2016 году, выходит в широкий прокат 22 октября. В Чувашии посмотреть его можно в кинотеатрах Чебоксар и Новочебоксарска.

Сценарий картины основан на дневниках Доктора Лизы и воспоминаниях её семьи и друзей. Самый ожидаемый фильм этой осени – «Доктор Лиза» – описывает один день из жизни Елизаветы Глинки. За 24 часа раскрывается характер и образ жизни врача-реаниматолога и самого известного в России специалиста по помощи неизлечимо больным людям. Зрители смогут посмотреть на мир глазами Доктора Лизы.

«Мы очень старались сделать фильм, посмотрев который, зритель мог бы разделить с нами светлое чувство благодарности к женщине, которая переживала чужую боль острее своей. Я думаю, в наше время именно неравнодушие даёт шанс миру сохранить себя и стать лучше», — комментирует генеральный продюсер фильма Рафаел Минасбекян.

Картина получила приз зрительских симпатий на «Кинотавре».

Источник: чувашинформ.рф.