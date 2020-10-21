По факту срыва работ в Ибресинском ФОКе могут возбудить уголовное дело

Об этом стало известно сегодня, 20 октября, в рамках рабочего визита Главы Чувашии в Ибресинский район. Олег Николаев провел в муниципалитете совещание, на котором были обсуждены вопросы капитального ремонта Ибресинской ЦРБ и МАУДО «ДЮСШ-ФОК».

И если ремонтные работы в поликлинике должны завершиться до конца года, то по спорткомплексу сроки пока не ясны. Капремонт в ФОКе начался еще осенью прошлого года, за 4 месяца здесь должны были отремонтировать гидроизоляцию в бассейне и обновить напольное покрытие. Однако, как отметил, и.о. директора МАУДО «ДЮСШ-ФОК» Алексей Петухов подрядчик выполнил эти работы с нарушением, из-за чего чаша бассейна начала протекать, а в спортивном зале вновь залитый пол покрылся трещинами.

Олега Николаева этот факт крайне возмутил, он поручил директору КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Александру Андрееву вникнуть в ситуацию, досконально изучить все документы по объекту, чтобы затем обратиться за помощью в правоохранительные органы.

«Есть все основания обратиться в Министерство внутренних дел для того, чтобы было возбуждено уголовное дело, и уже в его рамках исследовать все обстоятельства, какие бумага и кем были подписаны, на каком основании началось производство тех или иных работ, какие были выявлены нарушения, давайте в том числе с помощью экспертизы это подтвердим. И оценим нанесенный ущерб», — резюмировал Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.