Олег Николаев поблагодарил подрядчиков, завершивших капремонт в Вурнарской школе

Руководитель региона встретился с ними сегодня, 20 октября, когда посещал с рабочим визитом Вурнарский район. Олег Николаев лично убедился в том, как был проведен капремонт Вурнарской средней общеобразовательной школы № 1 им. И.Н. Никифорова.

Напомним, что здание было отремонтировано в гораздо более поздние сроки, нежели было заявлено в контракте. 1 сентября школа не смогла принять учеников. Из-за того, что подрядчик ООО «Проектстрой» со своей задачей не справился, ученикам начальных классов почти 2 месяца пришлось учиться в старом здании школы, а старшеклассники проходили обучение дистанционно.

После личного вмешательства Главы Чувашии, дело сдвинулось с мертвой точки, и 18 сентября к работам приступили сотрудники АО «ПМК-8», которые и привели школу в надлежащий вид. 20 октября школьники вернулись за парты в обновленное здание.

«Очень жаль, что нам это пришлось делать буквально в «пожарном» порядке, но зато результат хороший и мы научились быстро работать. Сейчас в школе комфортно, классы чистые, светлые. Большое спасибо вам за то, что такую работу организовали и качественно её провели», — поблагодарил Олег Николаев сотрудников АО «ПМК-8», которым пришлось в сжатые сроки завершать капремонт здания.

По словам заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашии – и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии Аллы Салаевой в следующем году в школе запланирован еще ряд работ, благодаря чему «по завершенному циклу образовательное учреждение будет приведено в полный порядок».

Источник: чувашинформ.рф.