Обновленная больница в Ибресях начнет принимать пациентов в декабре

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки 20 октября Главы Чувашии в Ибресинский район. Напомним, Олег Николаев не в первый раз посещает Ибресинскую центральную районную больницу, в которой уже больше года продолжается капитальный ремонт. Учреждение должно было открыться для посетителей в конце марта, однако ремонтные работы были завершены только в конце сентября. Ещё почти месяц рабочие устраняли замечания приемочной комиссии. Такое длительное выполнение работ связано с тем, что подрядчик, а это уже печально известное в республике ООО «Нептун», не смог грамотно организовать строительный процесс. В соответствии с действующим законодательством с подрядчика будет взыскана неустойка за просрочку обязательств по контракту.

На данный момент все внутренние работы в поликлинике завершены, в ближайшее время кабинеты и остальные помещения оснастят новой мебелью и оборудованием. По словам и.о. главного врача БУ «Ибресинская ЦРБ» Анастасии Кузнецовой больница начнет принимать пациентов до наступления нового года.

«Ввиду того, что мы с вами договорились, что внутренний ремонт проведем в этом году, а наружные работы в следующем, настройтесь, чтоб в плановом режиме эти работы были проведены. В рамках других программ предусмотрите обустройство подъездных путей, чтобы благоустройство здесь тоже было соответствующее. В следующем году этот объект должен быть полностью завершен»,– подчеркнул руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф.