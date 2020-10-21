Компрессорное оборудование – разновидности, назначение и типы

Компрессор – это устройство, основная цель которого заключается в подаче сжатого воздуха на пневматический узел. Причем, величина нагнетаемого давления может быть различной, в зависимости от потребности и параметров, на которые настроен конкретный прибор. Подобные установки применяются в разных сферах, как бытового, так и промышленного назначения.

Специфика применения компрессоров

Независимо от типа компрессора, главным узлом агрегата является ресивер. Он служит для контроля за подачей воздушного потока через пневматическое устройство. Именно качество его исполнения влияет на процесс работы, надежность и долговечность изделия. Поэтому, совершая покупку компрессора, обращают внимание на параметры этого механизма и на его вместительность. Чем она больше, тем дольше будет служить оборудование. Эти компрессоры являются примером выбора надёжного оборудования, их можно заказать с доставкой из Нижнего Новгорода в любой регион, и прослужат они долго.

Разновидности и их особенности

Всю совокупность компрессорного оборудования делят на следующие типы:

· Газовый – применяется там, где необходимо обеспечить подачу газа или смесь нескольких разновидностей топлива. Подобная конструкция не работает с воздушными смесями.

· Воздушный тип подает нагнетаемый воздух, рабочее давление которого составляет 1,5 МПа.

· Многоцелевой тип компрессорного оборудования позволяет в качестве рабочей смеси использовать сразу несколько газов. В этом случае процесс сжимания происходит попеременно.

· Многослужебный тип позволяет создать избыточное давление в газах.

· Циркуляционные компрессоры работают с замкнутым контуром. То есть, не требует подачи газа либо воздуха извне.

Перед тем, как купить компрессорное оборудование, необходимо обратить внимание на:

· Объем ресивера.

· Параметры, которые позволяют нейтрализовать пульсацию.

· Возможность перемещать модель в том случае, когда устройство не будет работать на одном и том же месте.

Классификация и ее особенности

Компрессоры могут отличаться по принципу работы и конструктивных узлов, которые образуют конструкцию. Выделяют следующие разновидности:

· Поршневые компрессоры являются самыми распространенными, так как их конструкция была создана первой. Работают они по тому же принципу, что и двигатели внутреннего сгорания, где коленвал двигает поршень в обоих направлениях. Процесс сжимания воздуха достигается за счет работы нескольких поршней. Самые маломощные и простые приборы — это компрессоры, в которых присутствует всего один цилиндр с одним двигающимся поршнем.

· Роторно-винтовые компрессоры имеют увеличенный объем, по сравнению с поршневым типом. За счет отсутствия клапанов в конструкции, удается повысить ее эффективность. Здесь даже небольшие по габаритам модели могут вырабатывать достаточно высокий уровень воздушного давления.

· Роторно-пластинчатый тип оборудования – это один из наиболее производительных и мощных вариантов компрессора. Срок их эксплуатации достаточно длительный, к тому же, они отличаются надежностью и практичностью. Но, стоит учесть, что максимально нагнетаемое давление не превышает показателя в 10 бар, а предельная рабочая мощность составляет 75 кВт.

· Мембранный тип схож по принципу своей работы с поршневой конструкцией. Но, прежде чем выбрать данную разновидность компрессора, стоит рассмотреть рабочую поверхность мембраны. Этот элемент прибора производится из специального материала, который отличается высокой прочностью и способен совершать возвратно-поступательное движения. Данные колебания и позволяют нагнетать воздух.

Стоит учитывать, что практически любой тип оборудования может быть использован в разных сферах. А широкое распространение поршневых конструкций связано

исключительно с простотой изделия, его высокой производительностью и большим ассортиментом моделей.