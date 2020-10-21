Двухмиллионный солнечный модуль произведен на заводе «Хевел»

«Юбилейный» двухмиллионный гетероструктурный солнечный модуль выпущен на новочебоксарском заводе группы компаний «Хевел», говорится в сообщении пресс-службы завода. Причем с момента выпуска первого подобного модуля среднесуточное производство выросло в 2 раза.

Производственные мощности по принципиально новой технологии были увеличены за счет установки дополнительного оборудования, повышения пропускной способности производственной линии и оптимизации технологических процессов. Модернизацию завода поддержали Фонд развития промышленности и Фонд развития моногородов. Общий размер инвестиций составил около 7 млрд рублей, в том числе льготные займы в сумме 1,15 млрд рублей от Фонда развития промышленности и 1 млрд рублей – от Фонда развития моногородов.

Напомним, что солнечные модули «Хевел» применяются при строительстве крупных сетевых солнечных электростанций в различных регионах России и за рубежом. Часть продукции направляется на реализацию проектов энергоснабжения промышленной инфраструктуры и частных домохозяйств.

Источник: чувашинформ.рф.