В Чувашии не планируют отправлять школьников на досрочные каникулы

Слухи о том, что школьники республики могут уйти на досрочные каникулы, были развеяны на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике, которое 21 октября провел Глава региона Олег Николаев.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии сообщила, что среди учащихся школ и воспитанников детских садов случаи заражения коронавирусом единичны, поэтому оснований для преждевременного прекращения занятий или перевода детей на дистанционное обучение нет.

В продолжении темы каникул обсудили темпы вакцинации школьников. Олег Николаев поручил республиканским Минздраву и Минобразования завершить эту программу до начала осенних каникул. Решение продиктовано тем, что по данным руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской в республике крайне медленно от гриппа прививаются именно дети.

«7 октября поступила вторая партия вакцины для детей, более 90 тысяч доз. Отмечу, что первая партия была полностью использована. Несмотря на то, что развернута достаточно широкая работа по вакцинации от гриппа, мы отмечаем недостаточные темпы вакцинации среди детей. 41, 8% от поступившей вакцины до сих остается неиспользованной», — сказала она.

Олег Николаев настоятельно рекомендовал завершить вакцинацию детского населения до конца октября, до осенних каникул, которые должны начаться по плану со 2 ноября.

«Вакцинирование детей — важная работа, которая своевременно должна быть проведена усилиями двух ведомств. Все запланированные мероприятия в рамках календаря вакцинации должны быть реализованы в течение этой недели. В субботу жду оперативную информацию о том, как идет реализация моих поручений», — подчеркнул руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф.