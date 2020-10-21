Бесплатный тренинг для действующих предпринимателей «Школа предпринимательства»

Приглашаем принять участие в бесплатном пятидневном тренинге «Школа предпринимательства» в рамках образовательных программ АО «Корпорация МСП» для действующих предпринимателей по обучению навыкам, нацеленным на развитие бизнеса, который пройдет с 16 по 20 ноября 2020 г.
Место проведения тренинга: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 «Б», 1 этаж, конференц-зал (центр «Мой бизнес»).
Цель Программы «Школа предпринимательства» — это обучение действующих предпринимателей навыкам по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса, путем разбора наиболее актуальных тем:
- маркетинговое планирование для повышения эффективности бизнеса и продвижения товаров/услуг;
- построение отдела продаж;
- управление человеческими ресурсами;
- управление бизнес-процессами;
- финансовое планирование, построение финансовых моделей и системы учета.
В течение пятидневного тренинга-интенсива, предприниматели получат новые практические знания, а также смогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса. Результатом будет полный анализ действующего предприятия и разработка плана развития предприятия.
Для участия в тренинге необходимо заполнить электронную анкету до 11.11.2020 г. по ссылке: https://forms.gle/jjyZHcwoZhNRW2tx6
Телефон для связи: 8(8352) 499-995, доб. 203.
Источник: gshum.cap.ru.
Комментарии: