Беременные с COVID-19 в Чувашии рожают здоровых малышей

В этом им помогают в акушерском отделении №3 Городской клинической больницы №1 в Чебоксарах. С начала пандемии там родилось 68 детей у 173 женщин с подтвержденным коронавирусом. Главный врач ГКБ №1 Антонина Иванова рассказала журналистам, как в период пандемии работает единственное в Чувашии акушерское отделение для ковид-положительных рожениц.

«К нам поступают женщины и с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция и с подозрением на него. Во втором случае, когда роженицу к нам доставляет скорая помощь, мы здесь сами берем анализы, проводим диагностику и лечение. Все необходимые лекарственные препараты у нас есть», — успокоила будущих мамочек главный врач ГБК №1.

За время пандемии характер работы акушерского отделения изменился с учетом особенностей новой коронавирусной инфекции. Заведующая акушерским отделением ГКБ№1 Эльвира Васильева отметила, что женщины с ковид или подозрением на него рожают отдельно от тех, у кого грипп, ОРВИ или внебольничная пневмония. Для этого оборудованы два разных приемных покоя и родильных блока. «После родов мы рекомендуем раздельное пребывание новорожденного и матери с ковид. Но это добровольная мера, на усмотрение женщины», — рассказала она.

На перепрофилирование акушерского отделения, по словам главврача больницы, было выделено 35 млн рублей из республиканского бюджета и около 11 млн рублей федеральных денег. Возведен шлюз в «красную зону», закуплены средства индивидуальной защиты, есть запас лекарственных препаратов.

«Женщины получают у нас качественную и квалифицированную медицинскую помощь. Ведь у них свое особенное состояние – то, что они носят в себе ребенка – и на него уже накладывается клиника достаточно серьезного заболевания, которое сегодня нас мобилизовало на другой стиль работы. Наша задача, чтобы наши женщины выздоравливали и рожали здоровых детей, и чтобы у них в жизни всё было хорошо», — добавила Антонина Иванова.

Напомним, в режиме ковидного госпиталя для будущих мам отделение работает с марта 2020 года. Беременных, у которых диагностирован грипп, ОРВИ, внебольничная пневмония, подтвержден диагноз ковид или есть подозрение, принимают со всей республики. Госпитализируются беременные женщины со срока 22 недели. До этого они лечатся в гинекологических отделениях.

Источник: чувашинформ.рф.