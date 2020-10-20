Художница ГТРК «Чувашия» борется за победу в фестивале «ФормART»

19 октября стартовало голосование за лучшую работу Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».

Информация о финалистах размещена на сайте formartpfo.ru во вкладке «Финалисты». Каждому участнику присвоен номер для голосования от 1 до 14.

Особенность голосования заключается в том, что дополнительные баллы получат работы, за которые проголосовали жители других регионов. Итоговый результат финалиста определяется суммой мест из трех таблиц – экспертной, народного голосования жителей своего региона и народного голосования жителей других регионов.

Голосование продлится две недели до 31 октября. Участниками могут быть все жители России. Отдать можно только 1 голос за лучшего конкурсанта.

Выбрать победителя можно, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23.

Подведение итогов Фестиваля состоится в I декаде ноября т.г. в ходе онлайн-трансляции на платформе Zoom с подключением представителей всех регионов Приволжского федерального округа.

Напомним, проект уличного искусства «ФормАRТ» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити.

Главная тема фестиваля стрит-арта в этом году – единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Через свои граффити молодые художники смогли передать важность вклада медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, взгляд на новые реалии и жизнь общества в «эпоху постковида».

Чувашскую Республику на Фестивале представляет Олеся Волкова, художник ГТРК «Чувашия». Ее проект можно увидеть на фасаде Республиканской клинической больницы в городе Чебоксары.



«Для себя давно выбрала авангардное направление в творчестве. В кажущейся простоте скрыто очень много смысла, работы художника над композицией, равновесием и цветовыми отношениями. Это формула искусства, головоломка, уравнение, которое нужно решить, — говорит Олеся , - как ни странно, авангард всегда приходит к нам, когда ощущается необходимость начать все с начала: волна авангарда захлестнула мир во время Первой мировой войны, а затем после Второй мировой. Сегодня нас поразила одна общая беда».

Приглашаем и вас принять участие в голосовании за Олесю. Нужно просто позвонить по номеру: 8 (800) 301-50-23. Далее необходимо набрать номер нашего финалиста — 6. Звонок бесплатный.

Министерство образования и молодежной политики

Чувашской Республики.