С начала пандемии хирурги БСМП сделали более 300 операций пациентам с «экстра-ковид»

Больница скорой медицинской помощи в Чебоксарах — единственное в республике медучреждение, готовое оказывать многопрофильную медицинскую помощь в круглосуточном режиме в условиях пандемии. Более 500 медицинских работников ежедневно заходят на смену в «красную зону». Для сложных пациентов у медиков даже появился свой термин – «экстра-ковид».

«Сочетание коронавируса, внебольничной пневмонии с какой-то другой тяжелой патологией, требующей, возможно, даже оперативного лечения, мы называем «экстра-ковид». Этот термин очень прижился, он всем понятен. Так вот пациентов с «экстра-ковидом» на данный момент у нас порядка 20-25%», — рассказал в беседе с журналистами главный врач БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии Ильдар Абызов.

В продолжении темы он добавил, что за 9 месяцев работы медики при лечении ковид-положительных пациентов научились учитывать особенности новой коронавирусной инфекции, среди которых — образование микротромбозов, массовость поражения и нацеленность вируса на пожилых.

«В итоге к нам поступают пациенты с внебольничной пневмонией, подтвержденным коронавирусом либо подозрением на него, плюс нередко имеют другую тяжелую патологию, которая тоже требует лечения. И бывает так, что она выходит на первый план. В таких условиях необходима готовность всех служб: и терапевтических и хирургических», — сказал руководитель БСМП.

Ильдар Абызов добавил, что оперировать приходится практически каждый день. С начала пандемии, по его словам, выполнено более 300 оперативных вмешательств.

Напомним, что БСМП в Чебоксарах временно работает в режиме ковидного госпиталя. На данный момент там развернуты 542 койки для пациентов с коронавирусом, подозрением на него или внебольничной пневмонией.

Источник: чувашинформ.рф.