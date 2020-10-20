Проводится онлайн-опрос населения по удовлетворенности работой управляющих компаний

Государственная жилищная инспекция запустила онлайн-опрос населения по удовлетворенности работой управляющих компаний. Он опубликован на портале «Народный контроль Чувашской Республики» во вкладке «Опросы» (https://nk.cap.ru/poll/110). Для прохождения опроса необходимо пройти авторизацию.

По результатам такой оценки управляющих компаний можно будет выявить добросовестные и недобросовестные организации, чтобы гражданам проще было сделать выбор, какой управляющей организации доверить управление своим домом.

Рейтинг создаётся и для управляющих организаций, чтобы они ориентировали свою деятельность на потребителей, и для общественного мнения: в оценку деятельности управляющих компаний планируется вовлечь широкий круг потребителей. Это делается для того, чтобы в решении вопросов по управлению общим имуществом в МКД принимало участие как можно больше потребителей.

Источник: ГЖИ Чувашии.