Олег Николаев рассказал, в каком режиме контролирует ситуацию с обманутыми дольщиками

20 октября в ходе очередного приема граждан по личным вопросам к Главе Чувашии Олегу Николаеву обратилась Тамара Куклина с просьбой решить вопрос с долгостроем ЖК «Ривьера», что на площади Речников в г. Чебоксары.

Разрешение на строительство 22-этажого дома было выдано еще в 2015 году. Строительно-монтажные работы прекращены на уровне устройства плиты перекрытия 13-го этажа. В феврале 2020 года данный объект был включен в Единый реестр проблемных объектов.

Застройщик же ООО «Фирма «Старко» признан банкротом. Открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.

Олег Николаев рассказал, что проблемный дом планируют достроить при участии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Начать строительство могут после завершения судебных разбирательств.

В настоящее время осуществляется сбор документов от конкурсного управляющего в целях инициирования строительно-технической экспертизы объекта и оценки рыночной стоимости квадратного метра.

«Сделаем все, чтобы помочь. Если все пойдет по плану, в середине 2021 года начнем достраивать объект», — заверил Олег Николаев.

Руководитель региона подчеркнул, что строительство каждого проблемного объекта держит на личном контроле.

«Минстрой и я лично в еженедельном формате контролируем ход реализации конкурсных процедур по ним. Я знаю по каждому объекту, как идут дела, на какой стадии и в какие сроки могут начаться работы», — заключил он.

Источник: чувашинформ.рф.