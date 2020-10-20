Забор около Театра оперы и балеты в Чебоксарах: быть или не быть?

Недавнее появление забора около Театра оперы и балета в Чебоксарах вызвало волну обсуждений в социальных сетях. У горожан возникли вопросы, почему потребовалось устанавливать ограждения там, где раньше их не было много лет. Прокомментировать ситуацию согласились в руководстве театра, министерстве культуры Чувашии, администрации города Чебоксары и прокуратуре.

На встрече с журналистами директор Чувашского государственного театра оперы и балета Валерий Клементьев напомнил, что учреждению присвоена первая категория антитеррористической защищенности, что подразумевает строгое соблюдение ряда требований к обеспечению безопасности посетителей. К слову, кроме театров к ней относятся музеи, дома культуры, концертные и выставочные площадки, океанариумы, зоопарки, кинотеатры и подобное. То есть все те общественные пространства, чья деятельность связана с большим скоплением людей.

Антитеррористическая комиссия регулярно проверяет соблюдение норм, уделяя особое внимание именно подобным учреждениям. Так, после прошлогодней проверки выяснилось, что не все требования соблюдены. Около театра зачастую можно увидеть припаркованные большегрузы. Помимо того, что это создает неудобства зрителям спектаклей, которые не могут припарковаться рядом, грузовики несут в себе потенциальную террористическую опасность.

«По итогам работы антитеррористическая комиссия в прошлом году выдала предписание о необходимости установить ограждения, которые воспрепятствуют несанкционированной стоянке большегрузных автомобилей на прилегающей к театру территории. В этом году учреждение культуры выполняет эти требования», — рассказала и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

При этом она добавила, что руководство театра должны были заранее согласовать внешний вид оградительных сооружений с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары. По ее мнению, также не помешал бы диалог с жителями ближайших домов, «которые, возможно, привыкли оставлять свои автомобили на стоянке около театра».

Заместитель главы администрации — председатель Горкомимущества Юрий Васильев, в свою очередь, уточнил, что организация вправе устанавливать ограждения на своей территории при соблюдении условия о согласовании вида и типа ограждения с администрацией города, поскольку участок, на котором располагается Театр оперы и балета, находится в собственности Чувашской Республики.

В конце беседы заместитель прокурора города Чебоксары Эльвира Столярова подтвердила журналистам, что в настоящее время идет проверка законности установки злополучного забора. Она отметила, что по ее итогам будет дана оценка основаниям установления этих ограждений в соответствии с действующим законодательством.

«В случае выявления нарушений, будут предприняты меры прокурорского реагирования. О результатах будет сообщено», — резюмировала она.

Источник: чувашинформ.рф.