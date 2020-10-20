В Ядринском районе появится монумент строителям Сурского оборонительного рубежа

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев 20 октября на очередном приеме граждан по личным вопросам, когда к нему обратился житель села Ильина Гора Ядринского района Владимир Веселов с просьбой рассмотреть возможность ремонта автомобильной дороги на ул. Зелёная с устройством водопропускной трубы.

Олег Николаев поделился, что у руководства республики есть большие планы по комплексному развитию Ильиной Горы – живописного уголка республики, представляющего историческую ценность. В 1941-м году здесь были построены объекты Сурского оборонительного рубежа, а на самой горе располагался командирский пункт.

Благоустроить территорию планируют уже в ближайшем будущем.

«2021 год в Чувашии объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Есть планы построить на Ильиной Горе монумент, один из объектов мемориального комплекса, посвященного памяти тыловиков. Если комплексно обустроим местность, сюда смогут приезжать жители республики. Это будет местом притяжения туристов. Для жителей деревни же появятся новые возможности», — отметил в ходе беседы Глава республики.

Ильина Гора связана и с другим историческим событием. В 1774 году Емельян Пугачев, когда направился на Курмыш, лагерем расположился недалеко от села Ильина Гора. Это была третья и последняя стоянка пугачевцев в чувашском краю.

Источник: чувашинформ.рф.