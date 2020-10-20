Акция «Лучший папа» ко Дню отца

С 2020 года в Чувашской Республике учредили новый праздник — День отца. Праздник будет отмечаться в последнее воскресенье октября. Соответствующий указ был подписан 20 мая Главой Чувашской Республики О.Николаевым. Праздник учрежден в целях повышения роли отца в воспитании подрастающего поколения и укрепления института семьи. В этом году День отца выпадает на 25 октября.

В преддверии Дня отца Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики просит поддержать акцию «Лучший папа» и разместить короткий видеоролик, в котором ребенок рассказывает о своем отце в социальных сетях с хештегом #ЧиЛайăхАтте#ЛучшийПапа.

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.