Память о чувашском художнике увековечили на его родине в Батыревском районе

В селе Тарханы Батыревского района установили памятник всемирно известному художнику Алексею Афанасьевичу Кокелю. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Государственной думы РФ Леонид Черкесов.

«У нас не так много деревень и сел, которые могли бы гордиться такими выдающимися земляками, именно поэтому для тарханцев так важно сохранить память о них», — пишет депутат.

Идея установки памятника принадлежит председателю РОО «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики» Льву Пантелеймоновичу Куракову, который также принял участие в церемонии открытия.

Алексей Кокель – один из первых художников-чувашей, получивших академическое образование, один из зачинателей чувашского профессионального изобразительного искусства.

С инициативой делиться новостями о выдающихся земляках выступил Глава Чувашии Олег Николаев. Он запустил в социальных сетях новую волну публикаций под хэштегами #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар.

Источник: чувашинформ.рф.