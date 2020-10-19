Олег Николаев назвал решения оперативного штаба обоснованными

С обсуждения оперативной обстановки заболеваемости коронавирусом в республике началась сегодня еженедельная планерка в Доме Правительства.

Глава Чувашии подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью становится напряженнее, цифры продолжают расти. Так, сегодня еще 49 человек, возможно, получат COVID-положительный результат анализа.

Однако Олег Николаев подчеркнул, что пока ситуацию удается контролировать во многом благодаря решениям, которые принимаются на площадке оперативного штаба по коронавирусу. Напомним, в минувшую пятницу предприятиям общественного питания было рекомендовано временно воздержаться от проведения банкетов, свадеб и поминок.

«Эти решения направлены, прежде всего, на обеспечение превентивных мер по недопущению бесконтрольного распространения коронавирусной инфекции. Предприятия общественного питания, досуговые центры и общественный транспорт, которые посещает большое количество людей, несомненно должны работать. Но мы с вами при этом должны обеспечить все меры безопасности», — сказал руководитель региона, напомнив при этом, что все решения необходимо исполнять неукоснительно.

Отметим, режим повышенной готовности из-за коронавируса, введенный в республике еще 18 марта, не отменяли.

Источник: чувашинформ.рф.