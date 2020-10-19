В Чувашии собрали рекордный урожай

Об этом в понедельник сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на еженедельной планерке в Доме Правительства.

«Урожайность зерновых в текущем году – рекордная за всю историю агропромышленного комплекса республики», – подчеркнул он.

В прошлом году было 27 ц/га, в этом году — 33 ц/га. Темпы уборки превосходили прошлогодние, а показатель урожайности зерновых выше прошлогоднего рекордного для республики уровня на 19%.

Показатели валового сбора, по другим культурам тоже высокие.

Сбор картофеля составит порядка 430 тысяч тонн.

Урожай овощей превысит 150 тысяч тонн, из которых более 20 тысяч тонн будет собрано в зимних теплицах.

«На такой объем рассчитываем выйти впервые», — заявил Сергей Артамонов.

В ближайшее время планируется запуск второй очереди теплиц ТК «Новочебоксарский» площадью 11 га. В результате за два года планируется собрать в 2 раза больше тепличных овощей.

Ранее мы писали, что уборочная кампания зерновых в Чувашии завершилась с показателями, близкими к рекордному 1992 году.

Источник: чувашинформ.рф.