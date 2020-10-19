В рамках реализации республиканской инвестиционной программы в Чувашии появились 10 новых и реконструированных объектов

В их числе 3 садика, 2 школы, 5 ФАПов, региональный центр по хоккею в г. Чебоксары, системы водоснабжения в с. Яндоба, д. Синькасы и с. Янгильдино и газоснабжения в Канашском районе, а также завершена реконструкция существующей газовой котельной в с. Калинино Вурнарского района. Об этом доложил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов на еженедельной планерке в Доме Правительства.

Он отметил, что работа заняла 9 месяцев 2020 года и проходила в рамках реализации мероприятий республиканской инвестиционной программы.

По словам министра, до конца года планируется завершить строительство или реконструкцию и ввести в эксплуатацию еще 3 сельских дома культура, 2 футбольных поля, 3 стадиона, плавательный бассейн в с. Аликово, здание «Социального оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» в п. Киря Алатырского района, а также ряд объектов, призванных решить вопросы с водоснабжением в разных населенных пунктах региона.

К слову, всего в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 2020 год запланировано строительство, либо реконструкция 97 объектов, из них: переходящих – 26, новых – 71. В 2020 году на финансирование объектов РАИП было выделено почти 5 млрд рублей бюджетных инвестиций.

Напомним, что ранее по поручению Олега Николаева был создан банк данных об объектах, которые планируются к строительству в ближайшие пять лет в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП).

Источник: чувашинформ.рф.