Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Чувашской Республики!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Отрасль дорожного хозяйства является важнейшей составляющей современной экономики и устойчивого развития региона.
Благодаря вам прокладываются и обновляются дороги, строятся мосты и развязки, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, активно выполняются показатели национальных проектов.
Выражаю вам искреннюю признательность за профессионализм и достигнутые показатели.
Уверен, что и в дальнейшем, реализуя потенциал отрасли и применяя на практике современные технологии, вы будете динамично развивать дорожную сеть, участвовать в благоустройстве городов и сел.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Глава Чувашской Республики О. Николаев.
Поздравление Олега Николаева с Днем работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Чувашской Республики!
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