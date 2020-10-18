Поздравление Олега Николаева с Днем работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Чувашской Республики!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Отрасль дорожного хозяйства является важнейшей составляющей современной экономики и устойчивого развития региона.

Благодаря вам прокладываются и обновляются дороги, строятся мосты и развязки, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, активно выполняются показатели национальных проектов.

Выражаю вам искреннюю признательность за профессионализм и достигнутые показатели.

Уверен, что и в дальнейшем, реализуя потенциал отрасли и применяя на практике современные технологии, вы будете динамично развивать дорожную сеть, участвовать в благоустройстве городов и сел.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.